Agente Conti: «È un punto interrogativo, faremo delle valutazioni»

L’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare della situazione del suo assistito

Ecco le parole dell’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ai microfoni di MilanNews.it: «Come sta? Bene sicuramente no, perché l’anno scorso con Pioli ha sempre giocato, era il titolare, poi ha avuto un intervento dove ha fatto la pulizia del ginocchio, a fine luglio. Il campionato poi è iniziato, lui ci ha messo un po’ di tempo per recuperare e intanto Calabria ha preso il posto da titolare, sta facendo benissimo ora Davide. Conti è un po’ rammaricato, vediamo cosa succederà».

«Non so cosa faremo a gennaio – continua Giuffredi – per me Conti è un dilemma quotidiano. Mi alzo la mattina e penso a Conti, per un semplice motivo, perché l’anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore da Milan, arrivava da mille problemi. Provare a trovare continuità da un’altra parte quando lui ha dimostrato di essere un giocatore da Milan mi darebbe fastidio. Però se rimane lì e continua così fino a giugno vuol dire che abbiamo fatto un buco nell’acqua. Conti è un punto interrogativo, ci pensiamo tutti i giorni. Ha avuto tante offerte di prestito ma Pioli ci ha sempre dato le garanzie, è un giocatore che lui considera. A gennaio faremo delle valutazioni e vedremo cosa succederà»