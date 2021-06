Affare Tonali, il Brescia si fa avanti per un altro rossonero

Milan e Brescia vanno avanti per chiudere l’affare Tonali. I rossoneri vogliono inserire una contropartita per abbassare le pretese

Milan e Brescia vanno avanti per chiudere l’affare Tonali. I rossoneri vogliono inserire una contropartita per abbassare le pretese delle Rondinelle. Olzer sembra il maggior indiziato, ma nelle ultime ore il Brescia ha mostrato interesse anche per Colombo.

L’attaccante, negli ultimi tempi in prestito alla Cremonese, accetterebbe volentieri la destinazione in prestito.