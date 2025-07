Adli, decisione presa sul suo futuro: resterà al Milan?

Adli resterà al Milan o andrà via? Decisione presa sul futuro del centrocampista algerino

Il Milan ha preso una decisione significativa riguardo al futuro di Yacine Adli, il talentuoso centrocampista francese. Il giocatore, infatti, è stato escluso dalla rosa della prima squadra e si unirà agli allenamenti con Milan Futuro, il progetto del club dedicato alla crescita e al monitoraggio dei giovani talenti e dei giocatori in esubero. Questa mossa, comunicata nelle scorse ore, segnala chiaramente l’intenzione del Diavolo di cedere il calciatore durante l’attuale sessione di calciomercato estivo.

Adli, arrivato a Milano nell’estate del 2021 dall’FC Girondins de Bordeaux, dove si era distinto come un promettente regista e trequartista con una buona visione di gioco, non è riuscito a imporsi stabilmente nel centrocampo rossonero. Nonostante le aspettative iniziali e le sue indubbie qualità tecniche, l’ex Under-20 francese ha trovato poco spazio sotto la guida di Stefano Pioli, l’allenatore che ha portato i rossoneri alla vittoria dello Scudetto nel 2022. La sua permanenza a San Siro è stata caratterizzata da poche presenze e dalla difficoltà di trovare una collocazione tattica definita all’interno degli schemi del tecnico emiliano.

La decisione di spostare Adli nel gruppo di Milan Futuro non è una novità assoluta per la gestione del club lombardo, che spesso utilizza questa soluzione per mantenere in forma i giocatori in uscita o per valutarne con maggiore calma il percorso di crescita. Tuttavia, nel caso specifico di Adli, sembra trattarsi di un segnale inequivocabile: il Milan è pronto a intavolare trattative per la sua cessione definitiva o, in alternativa, per un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Il mercato dei centrocampisti è sempre molto dinamico, e il club di Via Aldo Rossi spera di poter monetizzare dalla sua partenza, magari verso un campionato dove le sue caratteristiche possano essere valorizzate al meglio. Squadre di Serie A e club esteri potrebbero farsi avanti per il giocatore, alla ricerca di un’occasione per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.

Per il Milan, questa operazione rientra in una più ampia strategia di riorganizzazione della rosa, mirata a ottimizzare gli equilibri tattici e finanziari. L’addio di Adli potrebbe liberare risorse economiche e un posto prezioso in rosa, permettendo ai dirigenti del club meneghino di concentrarsi su nuovi obiettivi per rafforzare il reparto mediano. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro di Yacine Adli, con la speranza che possa trovare la sua dimensione ideale lontano dalla Lombardia.