Adli Milan, un club di Serie A in PRESSING per il centrocampista: le ULTIME sulla TRATTATIVA

Un club di Serie A farebbe sul serio per portarsi a casa Yacine Adli. Il centrocampista rossonero vicino a lasciare il Milan?

La Fiorentina è molto interessata ad Yacine Adli del Milan. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il club viola farebbe sul serio per il centrocampista rossonero.

Sarebbero infatti in corso contatti tra la dirigenza toscana e quella meneghina per il trasferimento in viola del calciatore, che potrebbe diventare un nuovo innesto per la rosa di mister Palladino.