Adli Fiorentina, altro rimpianto per il Milan: vince il premio di MVP di novembre della Viola

Adli attraverso le buone prestazioni sul campo ha vinto il premio di miglior giocatore della Fiorentina per il mese di novembre. A renderlo noto è la stessa società Viola via Twitter.

🥇PLAYER OF THE MONTH🗓️

Yacine Adli è stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di Novembre! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina #potm pic.twitter.com/xDR4OsYvz6