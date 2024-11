Adani su sicuro: «Questa squadra se perderà il suo attaccante andrà dritta su Osimhen». Le dichiarazioni

Nel podcast Viva el Futbol ecco le parole dell’ex giocatore Daniele Adani sull’ex obiettivo del Milan Osimhen, nel mirino della Juve come post Vlahovic.

PAROLE – «Se la Juventus sceglie di cambiare il centravanti, per me va a prendere Osimhen. Giuntoli lo ha già avuto a Napoli. Conosce il campionato italiano e Osimhen sa come si fa a vincere lo Scudetto. Ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo lui è davvero dirompente. Una sicurezza conclamata, non da scoprire e poi c’è il suo stimolo di tornare. Secondo me è la prima scelta. Va via Vlahovic? Scelta numero uno Osimhen».