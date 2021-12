Adani: «Ecco come il Milan può battere il Napoli»

Lele Adani, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul big match tra Milan Napoli

Lele Adani, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul big match tra Milan Napoli:

«Pioli deve attaccarsi come detto ad Ibra ma non basta. Con la trequarti di qualità inferiore agli azzurri, deve sfruttare un inserimento in più dei due centrocampisti, così da avere un’opzione extra in attacco. Mi aspetto questo da Kessié, che secondo me è l’unico imprescindibile nel centrocampo rossonero».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI ADANI