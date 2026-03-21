Adani critico su Leao: «C’è stata una decrescita, non ha riconosciuto il calcio di alto livello. Le sue scelte…»

Adani, l‘analisi dell’ex difensore a Viva El Futbol: «Ipotizzavamo un salto di qualità che non è mai arrivato»

Durante il consueto appuntamento con la trasmissione “Viva El Futbol”, l’opinionista ed ex difensore Daniele Adani ha espresso un giudizio molto netto e severo sul momento che sta attraversando Rafael Leao. L’attaccante del Milan, nonostante le grandi aspettative riposte su di lui negli ultimi anni, non sembra essere riuscito a compiere quel definitivo salto di qualità necessario per sedersi al tavolo dei top player mondiali, mostrando anzi preoccupanti segnali di involuzione tecnica e decisionale.

Secondo Adani, lo strapotere fisico mostrato in passato dal portoghese aveva illuso molti addetti ai lavori sulla sua reale capacità di crescita costante. L’ex calciatore ha sottolineato come la parabola di Leao, dopo la vittoria dello scudetto, non abbia seguito il percorso previsto, finendo per arenarsi in una serie di giocate poco logiche e scelte di campo rivedibili che ne stanno condizionando pesantemente il rendimento attuale.

Adani, le dichiarazioni integrali: «Le sue scelte sbagliate mi hanno fatto riflettere»

Adani non ha usato giri di parole per descrivere la situazione del numero 10 rossonero, mettendo in dubbio la sua appartenenza all’élite del calcio europeo: «Io pensavo di vedere con quello strapotere fisico, che è innegabile, e in un campionato italiano, che mi ha dimostrato lui, di poter determinare vincendolo, una progressione sulle valutazioni poi successive che devo ritenere estemporanee. Pensavo che fosse l’inizio di una progressione, perché lui è un ’99 ed è un attimo visualizzare una progressione, che dal mio punto di vista avrebbe potuto portare a associazioni con i compagni, scelte giuste, gol, assist, giocate logiche».

L’analisi si è poi fatta ancora più profonda: «Invece nel momento che doveva fare un salto di qualità e, come pensavamo, ipotizzavamo sbagliando, che potesse accorparsi a quei giocatori che vediamo ora, in realtà c’è stata una decrescita con scelte sbagliate, e quelle scelte sbagliate che continua a fare, mi hanno fatto dire che lui, nel momento che è uscito non ha più visto il calcio di alto livello. Perché non l’ha riconosciuto, perché probabilmente non ce l’aveva».

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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