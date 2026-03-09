Connect with us

Adani non ha dubbi: «Quello di Ricci è rigore netto, non si discute. Allegri? Max se ne sbatte dei complimenti e della comunicazione»

4 ore ago

Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il derby vinto dal Milan ieri sera contro l’Inter: le dichiarazioni

Nonostante la vittoria rossonera, Lele Adani ha acceso il dibattito nel post-partita de La Domenica Sportiva su Rai 2. L’opinionista è stato categorico sull’episodio finale che ha visto protagonista Samuele Ricci: «Quello di Ricci è rigore e non si discute. Anche se cerchi di togliere la mano, vai verso il pallone. Episodi così cambiano la vita del campionato». Adani ha aspramente criticato la mancanza di collaborazione tra arbitro e VAR, definendo incomprensibile il mancato fischio per un tocco che, a suo dire, era evidente e decisivo.

PAROLE – «Ad Allegri non gliene frega niente si venire a parlare con noi, della conferenza stampa e della comunicazione. Ha il suo modo di pensare ed esprimersi, che va contro l’evoluzione del calcio e della comunicazione. Max vuole vivere bene, sereno, e divertirsi più dei giocatori quando va in campo. Quindi, a lui, anche dei nostri complimenti non gli interessa; più si va nell’analisi e lui più se ne sbatte, non gli interessa comunicare».

