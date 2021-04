Accade oggi: il Milan vince il derby 3-0 e vola verso lo Scudetto – VIDEO

Esattamente 10 anni fa il Milan vinse il derby per 3-0, una gara che contribuì alla volata Scudetto della squadra di Allegri. A decidere quel match indimenticabile fu una doppietta di Pato ed un gol di Cassano. I rossoneri, sui social, ricordano quei momenti così.

A special derby night on the path to our 18th Scudetto #OTD in 2011! 🏆 🇮🇹

10 anni fa il Derby che ci lanciò verso lo Scudetto numero 18 🏆 🇮🇹 #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) April 2, 2021