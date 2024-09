Abraham INFIAMMA il popolo rossonero! MESSAGGIO da URLO dopo il gol al Venezia – FOTO

Intervenuto sui propri profili social, Tammy Abraham, autore della rete del 4-0 ieri sera contro il Venezia all’interno di una prova decisamente convincente dell’attaccante inglese, ha infiammato il popolo rossonero con un bellissimo post:

San Siro that was for you ❤️🖤⚽️ pic.twitter.com/F7ZAzxHnHz

— Tammy Abraham (@tammyabraham) September 14, 2024