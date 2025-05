Abraham Milan, situazione da risolvere: Tare ha un’idea sull’inglese!

Condividi via email

Abraham Milan, nonostante le voci delle ultime settimane i rossoneri vogliono trattenere l’attaccante inglese a Milanello

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Tammy Abraham. Il club rossonero sembra essere intenzionato a tenere Abraham in squadra e ha già iniziato a lavorare per convincerlo a rimanere.

A tal fine, Tare ha avuto un vertice con la Roma per discutere dello scambio tra Abraham e Alexis Saelemaekers, che era stato prestato alla Roma la scorsa stagione. Il calciomercato Milan sembra essere determinato a mantenere Abraham nella propria rosa e potrebbe essere disposto a lavorare per riscattarlo definitivamente. La dirigenza milanista dovrà convincere Abraham a rimanere e trovare un accordo con la Roma per definire il futuro del giocatore.