Abraham Milan, dopo il saluto rossonero arriva la bellissima risposta social dell’inglese: grande affetto tra le parti

Abraham Milan, il centravanti inglese, salutato oggi ufficialmente dal club rossonero, ha risposto con una bellissima dedica

Il calciomercato Milan è nel pieno di una rivoluzione del proprio reparto offensivo. Dopo aver salutato i prestiti di gennaio João Félix, Riccardo Sottil e Kyle Walker, il club rossonero ha ufficialmente dato l’addio a due dei suoi attaccanti principali dell’ultima stagione: Luka Jović e Tammy Abraham. Una mossa che segna un chiaro intento di cambiamento radicale per la prossima annata, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha già in mente nuovi piani per rinforzare il reparto avanzato.

Luka Jović conclude la sua esperienza biennale con la maglia del Diavolo. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante serbo non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, mostrando sprazzi del suo talento ma senza la continuità e l’impatto decisivo che ci si attendeva da un giocatore del suo calibro. Il suo addio, sebbene previsto, segna la fine di un capitolo che non ha portato i frutti sperati per entrambe le parti. Il Milan avrà ora l’opportunità di reinvestire su un profilo diverso, più in linea con le esigenze tattiche e gli obiettivi futuri.

Ma è l’addio a Tammy Abraham a destare particolare attenzione. L’attaccante inglese, arrivato in prestito secco dalla Roma a fine agosto, aveva il compito di sostenere il peso dell’attacco rossonero. Nonostante le difficoltà iniziali e un periodo di adattamento, Abraham ha dimostrato il suo valore, raggiungendo la doppia cifra di gol e mostrando un impegno massimo in ogni singola partita. Il Milan non ha intrapreso alcun tentativo di acquisto definitivo per il centravanti, una decisione che sottolinea la volontà del club di esplorare altre piste per il proprio futuro offensivo.

Il saluto del Milan ad Abraham è stato affidato a un breve ma significativo messaggio: “Doppia cifra per i gol e impegno massimo ogni minuto. Grazie, Tammy!“. Parole che riconoscono il contributo del giocatore e la sua professionalità, nonostante la breve permanenza. La risposta di Abraham non si è fatta attendere ed è arrivata tramite una storia di Instagram. L’attaccante ha pubblicato una sua foto in posa con la Supercoppa Italiana, un trofeo che lui stesso ha contribuito a vincere con un gol decisivo a Doha negli ultimi minuti della partita. Il messaggio di Abraham è stato altrettanto conciso ed efficace: “Grazie Milan! Buona fortuna per il futuro!“. Un gesto di riconoscenza e affetto verso un club che lo ha accolto e gli ha permesso di ritrovare la fiducia in campo.

Questi addii segnano l’inizio di una nuova era per l’attacco del Milan. La dirigenza è ora impegnata nella ricerca di profili che possano garantire un salto di qualità e una maggiore solidità offensiva. I tifosi rossoneri sono in attesa di scoprire i nomi dei prossimi rinforzi che andranno a comporre il reparto avanzato, con la speranza che possano riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia del Milan sembra chiara: puntare su giocatori che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico e tattico, garantendo non solo gol ma anche un contributo significativo in termini di pressing, movimento senza palla e leadership in campo.

(Fonte: Storie Instagram di Tammy Abraham e comunicazioni ufficiali AC Milan)