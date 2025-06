Abraham Milan, il club rossonero saluta l’inglese: addio ufficiale, il comunicato – FOTO

Abraham Milan, i rossoneri salutano il centravanti inglese che torna così alla Roma dopo l’anno in prestito: il comunicato ufficiale

Tammy Abraham non è più un calciatore del Milan. La notizia, ufficiale da questa mattina, è stata diramata direttamente dal club rossonero attraverso i propri canali social. Dopo gli annunci altisonanti riguardanti Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil, il Milan ha comunicato la conclusione dell’avventura dell’attaccante inglese a Milano, sorprendendo molti tifosi che speravano in una sua riconferma.

Double digits for goals and full effort every minute! Thanks, Tammy ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/co3FKIQjn8 — AC Milan (@acmilan) June 29, 2025

Il comunicato è arrivato con la consueta sobrietà ma con un tocco di affetto. Sul profilo Instagram ufficiale della società, è apparsa una foto di Abraham accompagnata da un eloquente messaggio: “Doppia cifra per i gol e impegno massimo ogni minuto!”. A completare il tributo, un breve ma significativo “Grazie, Tammy!”. Un modo elegante per salutare un giocatore che, nonostante le aspettative iniziali, ha saputo ritagliarsi il suo spazio e dare il suo contributo alla causa rossonera. La fonte di queste informazioni è direttamente il comunicato ufficiale del Milan sui propri profili social.

Il percorso di Abraham al Milan: tra luci e ombre

L’arrivo di Tammy Abraham nel calciomercato Milan, avvenuto quasi allo scoccare della fine della scorsa sessione di calciomercato estivo, era stato accolto con un mix di curiosità e cautela. Inizialmente, il suo ruolo era stato quello di vice Morata, una scelta strategica per dare profondità a un reparto offensivo che si preannunciava impegnativo. Abraham, con la sua fisicità e la sua esperienza internazionale, sembrava il profilo giusto per offrire un’alternativa valida e complementare all’attaccante spagnolo.

Nella sua esperienza in maglia rossonera, Abraham ha collezionato 45 presenze, dimostrando una disponibilità e un impegno costanti. Il suo bottino di 10 gol in tutte le competizioni è sicuramente un dato di doppia cifra che testimonia la sua capacità di incidere, seppur non con la continuità che forse ci si attendeva da un attaccante del suo calibro. A questi si aggiungono 7 assist, un dato che sottolinea la sua visione di gioco e la capacità di mettersi al servizio della squadra. Nonostante questi numeri, la sensazione generale è che Abraham non sia riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, complice forse anche un sistema di gioco che non sempre lo ha valorizzato al meglio.

Il futuro di Tammy Abraham: un ritorno alla Roma e una nuova destinazione

Con la fine dell’avventura milanista, il futuro di Tammy Abraham si tinge di nuovo di giallorosso. L’attaccante inglese farà ritorno alla Roma, il club che detiene il suo cartellino. Tuttavia, sembra altamente improbabile che Abraham possa rimanere nella capitale. La Roma dovrà ora affrontare il difficile compito di trovargli una nuova sistemazione. Diversi club, sia in Serie A che all’estero, potrebbero essere interessati alle sue prestazioni, sebbene il suo ingaggio e il costo del cartellino possano rappresentare un ostacolo significativo.

La partenza di Abraham dal Milan apre ora nuovi scenari per il reparto offensivo rossonero. Con i nuovi arrivi di Joao Felix e Riccardo Sottil, il Milan sembra voler puntare su nuovi profili e nuove strategie per la prossima stagione. L’addio di Abraham è un ulteriore segnale della rivoluzione in atto in casa rossonera, un club che sembra deciso a costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa. Resta da vedere quale sarà la prossima tappa nella carriera di Tammy Abraham, un attaccante che, nonostante le alterne fortune, ha sempre dimostrato professionalità e dedizione.