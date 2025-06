Abraham Milan, spunta il retroscena che lascia di stucco! No di Allegri, non se lo aspettava nessuno

Abraham Milan, clamoroso retroscena: Massimiliano Allegri ha bocciato la permanenza del centravanti inglese in rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato intervenuto in diretta su Sky Sport durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, una potenziale operazione di scambio tra Milan e Roma, che vedrebbe coinvolti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, si trova attualmente in una fase di stallo. La principale causa di questa interruzione, come sottolineato con enfasi da Di Marzio, risiederebbe nella ferma opposizione di Massimiliano Allegri, il quale non sembra intenzionato ad accogliere il centravanti inglese tra le fila della sua squadra.

La notizia, di per sé, rappresenta un elemento di notevole frizione in un’operazione che, sulla carta, potrebbe apparire vantaggiosa per entrambe le parti. Il calciomercato Milan, con Saelemaekers, otterrebbe un esterno offensivo di qualità, mentre la Roma, con Abraham, rinforzerebbe il proprio reparto avanzato. Tuttavia, la volontà dell’allenatore rossonero sembra avere un peso determinante, al punto da bloccare, almeno per il momento, qualsiasi progresso nella trattativa. La posizione di Allegri, dunque, emerge come l’ostacolo principale, un vero e proprio “no” categorico che costringe i direttori sportivi a riconsiderare l’intera architettura dell’affare.

È interessante notare come la figura dell’allenatore, in questo contesto, assuma un ruolo quasi da ago della bilancia. Nonostante le potenziali dinamiche di mercato e le strategie dei club, il parere tecnico di Allegri su Abraham sembra essere dirimente. Non è chiaro se questa avversione sia legata a questioni tattiche, a un profilo di giocatore non ritenuto idoneo al suo schema di gioco, o ad altre motivazioni ancora ignote. Ciò che è certo è che il suo rifiuto ha generato un’impasse che, se non superata, potrebbe portare alla definitiva archiviazione dello scambio.

Di Marzio ha chiaramente evidenziato come l’operazione sia “al momento bloccata” proprio a causa di questa “non volontà” di Allegri. Le parole del giornalista di Sky Sport lasciano intendere che, pur essendoci un interesse di fondo tra i club, la strada sia in salita finché non si troverà una soluzione a questo scoglio. L’interrogativo che ora si pone è se e come questa operazione potrà riaprirsi. L’ipotesi ventilata è quella di “inserire un’altra contropartita”, una mossa che potrebbe bypassare il veto di Allegri offrendo al Milan un’alternativa più gradita. Tuttavia, la questione resta aperta e il futuro di Saelemaekers e Abraham, in questo contesto di calciomercato, appare più incerto che mai, appeso al filo del “no” di Massimiliano Allegri.