Abraham, l’inglese ex Milan lascia la Serie A e sbarca in Turchia: trattativa totalmente definita

Abraham, il centravanti inglese, in prestito al Milan nell'ultima stagione, sta per firmare con il Besiktas.

Tammy Abraham, il potente attaccante inglese reduce da un periodo sfortunato, è sempre più prossimo a un trasferimento in Turchia. Dopo il rientro dal prestito al calciomercato Milan, squadra blasonata e conosciuta come i rossoneri o il Diavolo, l’ex Chelsea si configura come la pedina chiave per consentire alla Roma di generare una significativa plusvalenza. Questa operazione è fondamentale per il club capitolino, che necessita di rientrare nei rigorosi paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Le trattative tra la Roma e il Besiktas sono ormai alle battute finali. Le voci di un accordo imminente circolano con insistenza, culminate nella conferma del noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che tramite i suoi canali ha annunciato che le due società sarebbero vicine alle firme decisive. Si attende dunque solo l’ufficialità per il trasferimento dell’ariete inglese in Turchia.

Per la Roma, la cessione di Abraham rappresenta un’opportunità cruciale non solo per risanare le casse, ma anche per liberare spazio salariale e rimodellare il reparto offensivo. L’attaccante, che in passato ha mostrato il suo valore con gol e prestazioni importanti, avrà l’occasione di rilanciarsi in un nuovo campionato e con una nuova maglia. Il Besiktas, d’altra parte, si assicura un centravanti di statura internazionale con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa in vista delle prossime sfide stagionali, sia a livello nazionale che europeo.

L’operazione Abraham-Besiktas è un esempio lampante di come le strategie di mercato siano sempre più intrecciate alle esigenze finanziarie dei club. La Roma, sotto la guida tecnica del suo allenatore, sta cercando di costruire una squadra competitiva mantenendo al contempo un equilibrio economico sostenibile. Il futuro di Abraham sembra ormai destinato a costellarsi di aquile nere, il simbolo del club di Istanbul, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica e un passo fondamentale per le ambizioni finanziarie della società giallorossa. I tifosi romanisti e besiktasini sono in trepidante attesa per l’annuncio ufficiale che sigillerà questo importante trasferimento.