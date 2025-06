Calciomercato Milan, svolta nel futuro di Abraham! L’ex rossonero ha accettato quella destinazione

Calciomercato Milan, l’ex rossonero Tammy Abraham ha scelto la nuova destinazione: accordo in chiusura con il Besiktas

ESCLUSIVA ASSOLUTA! Un colpo di scena clamoroso scuote il calciomercato e vede protagonista Tammy Abraham, l’ex attaccante del Milan e attualmente in forza all’AS Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, autorità indiscussa nel panorama delle trattative calcistiche, il Besiktas ha raggiunto un accordo verbale per assicurarsi le prestazioni del centravanti inglese a titolo definitivo. Questa mossa rappresenta una svolta significativa nella carriera di Abraham e un investimento considerevole per il club turco.

L’operazione, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, segna un punto fermo nella volontà del Besiktas di rinforzare il proprio reparto offensivo con un nome di spicco e un giocatore dalle indubbie qualità. La cifra, sebbene importante, riflette il valore di mercato di un attaccante che, nonostante un periodo altalenante dovuto anche a infortuni, ha dimostrato di possedere un innato senso del gol e una presenza fisica imponente nell’area di rigore. L’ex Milan ha dato il suo pieno assenso al trasferimento, indicando la sua disponibilità a intraprendere questa nuova avventura in Turchia.

La notizia, lanciata con il classico “Here we go!” di Fabrizio Romano, ha immediatamente generato un enorme fermento tra i tifosi di tutte le squadre coinvolte. Per i sostenitori giallorossi, la partenza di Abraham, sebbene attesa da alcuni, segna la fine di un ciclo e apre nuove prospettive per la costruzione del futuro attacco della Roma. Per il Besiktas, invece, l’arrivo di un giocatore del calibro di Abraham rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del club di Istanbul, che mira a competere ai massimi livelli sia in campo nazionale che, eventualmente, in Europa.

Le prossime ore saranno cruciali per la burocrazia tra i club. Sebbene l’accordo verbale sia stato raggiunto e l’intesa con il giocatore sia già totale, la firma sui contratti e la definizione dei dettagli finali richiederanno ancora un po’ di tempo. Tuttavia, l’ottimismo è palpabile da tutte le parti coinvolte, e “Tanmy” (come affettuosamente soprannominato da Fabrizio Romano), è pronto a volare in Turchia per iniziare questa nuova fase della sua carriera.

Questo trasferimento non è solo una transazione economica, ma anche un cambio di rotta strategico per Tammy Abraham. Dopo le esperienze in Premier League con il Chelsea e il periodo in Serie A con la Roma, l’approdo nel campionato turco offre una nuova sfida e l’opportunità di ritrovare la continuità di rendimento e la vena realizzativa che lo hanno contraddistinto nei suoi momenti migliori. Il Besiktas, dal canto suo, si assicura un attaccante con esperienza internazionale e un potenziale ancora inespresso, capace di fare la differenza nelle partite che contano. La notizia è destinata a dominare le prime pagine dei giornali sportivi e a infiammare il dibattito tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio per i prossimi giorni. Resta solo da attendere l’ufficialità, ma il dado è tratto: Tammy Abraham sta per diventare un giocatore del Besiktas.