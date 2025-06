Abraham, l’eroe inatteso del Milan: un addio con un trofeo in tasca e un futuro incerto. Le statistiche in rossonero

Abraham ha salutato ufficialmente oggi il Milan dopo l’anno di prestito trascorso a Milanello: le statistiche della punta inglese

Tammy Abraham, arrivato quasi in sordina alla fine della scorsa sessione di mercato estivo, ha indubbiamente lasciato un segno profondo e positivo nella sua breve, ma intensa, avventura in maglia rossonera. Contrariamente a molte aspettative iniziali che non lo vedevano come un titolare inamovibile, l’ex attaccante del Chelsea ha dimostrato una professionalità esemplare e una capacità di adattamento notevole, facendosi trovare pronto e decisivo ogni volta che i tecnici Fonseca e Conceicao lo hanno chiamato in causa. La sua presenza ha garantito al reparto offensivo milanista alternative cruciali e una varietà di soluzioni tattiche che si sono rivelate fondamentali nel corso della stagione.

Il bilancio finale di Abraham con il Milan è di tutto rispetto: 10 gol e 6 assist complessivi in tutte le competizioni. Numeri che, seppur non eclatanti, testimoniano il suo contributo significativo alla causa milanista. Ma al di là delle cifre, c’è un episodio che lo ha elevato al rango di eroe tra i tifosi rossoneri: il gol decisivo nella finale di Supercoppa Italiana contro i rivali di sempre, l’Inter. Quel sigillo, non solo ha regalato al Milan un trofeo ambito e molto sentito, ma ha anche inciso il nome di Abraham nella storia recente del club, cementando il suo legame con la tifoseria e dimostrando la sua capacità di essere decisivo nei momenti che contano.

Nonostante il successo e l’affetto guadagnato a Milano, il futuro di Abraham è tutt’altro che scontato. Con la chiusura del suo prestito, per l’attaccante inglese si riapre ora il capitolo Roma. Tuttavia, è altamente improbabile che il suo futuro sia nella capitale giallorossa. La società capitolina, infatti, sta attivamente cercando una nuova sistemazione per il calciatore, un segnale chiaro che Abraham non rientra nei piani a lungo termine del club. Questo, però, non sminuisce la sua ottima annata in rossonero, che potrebbe aver attirato l’attenzione di diverse altre squadre, sia in Italia che all’estero. Il buon rendimento mostrato al Milan, unito alla sua esperienza internazionale e alla determinazione dimostrata, lo rende un profilo interessante per diversi club che cercano un attaccante capace di fare la differenza.

Il mercato estivo che si sta avvicinando sarà quindi un momento cruciale per definire la prossima tappa della carriera di Abraham. La sua esperienza positiva nel calciomercato Milan, culminata con la vittoria di un trofeo, ha senza dubbio rilanciato le sue quotazioni e lo pone in una posizione favorevole per trovare una nuova squadra in cui continuare a esprimersi ad alti livelli. Resta da vedere quale sarà la destinazione finale di questo attaccante che, partendo dalle retrovie, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi milanisti e lasciare un segno indelebile.