Abraham, quale futuro per l’ex Milan? Offerta importante, l’inglese può lasciare la Serie A

Abraham, il centravanti inglese, nell’ultima stagione al Milan, ha ricevuto un’importante offerta dallo Zenit San Pietroburgo

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e le notizie si susseguono senza sosta, specialmente per quanto riguarda l’AS Roma. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è il nome di Tammy Abraham, attaccante inglese che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Milan. La sua situazione è diventata uno dei temi più caldi delle ultime ore, con un’offerta significativa proveniente dalla Russia che potrebbe delineare il suo prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, lo Zenit San Pietroburgo ha formalizzato un’offerta di 20 milioni di euro alla Roma per acquisire il cartellino di Abraham. Non solo un’offerta importante per il club giallorosso, ma anche un contratto triennale da ben 5 milioni di euro a stagione per il giocatore, una cifra che testimonia la volontà del club russo di puntare forte sull’ex Chelsea.

L’interesse dello Zenit è concreto e, a riprova di ciò, è fissata per oggi stesso, 28 giugno, una call cruciale con l’agente del calciatore. Questo incontro sarà fondamentale per capire le reali intenzioni di Abraham e se ci sono margini per un accordo. Tuttavia, nonostante l’offerta economica decisamente allettante, sembra che l’attaccante inglese non sia del tutto convinto della destinazione russa. Le prime indiscrezioni suggeriscono una certa riluttanza da parte del giocatore ad accettare il trasferimento in Premier Liga, il che potrebbe complicare notevolmente l’operazione.

La passata stagione al Milan ha visto Tammy Abraham impegnato su più fronti. Il classe ’97 ha collezionato ben 45 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di essere un punto di riferimento per l’attacco rossonero. In termini di numeri, Abraham ha siglato 10 gol complessivi, tra cui spicca la rete decisiva per la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, un momento che lo ha consacrato come protagonista in una partita chiave. A questi numeri si aggiungono anche 7 assist, a testimonianza della sua partecipazione attiva alla manovra offensiva.

Il rendimento di Abraham al Milan ha evidenziato le sue qualità, rendendolo un profilo appetibile sul mercato. La Roma, dal canto suo, si trova davanti a una decisione importante: accettare un’offerta economicamente vantaggiosa da parte dello Zenit e reinvestire la somma, oppure tentare di trovare una soluzione più gradita al giocatore, magari in un campionato di suo gradimento. La situazione è fluida e le prossime ore saranno decisive per capire se il futuro di Tammy Abraham sarà lontano dalla Capitale e, in caso, in quale direzione. Il mercato è appena agli inizi, ma le trattative per il talentuoso attaccante inglese sono già nel vivo, promettendo ulteriori sviluppi interessanti.