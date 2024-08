Abraham Milan, il Diavolo più LONTANO: pressing in corso, un club è PRONTO a prenderlo

Abraham-Milan, il club rossonero è più lontano dall’attaccante inglese: West Ham in forte pressing, i dettagli

Come riferito da Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan è più lontano da Tammy Abraham:

PAROLE – «Che non fosse mai nata la scintilla tra Abraham e De Rossi era evidente a tutti: l’anno scorso l’attaccante inglese ha giocato solamente 8 partite e in questa sessione di mercato, dopo l’addio di Lukaku (non riscattato), la società giallorossa è corsa ai ripari acquistando Dovbyk, segnale evidente di come De Rossi non puntasse su Abraham. Il mercato è quasi finito ma le prossime ora potrebbero essere bollenti per l’attaccante che ha una proposta concreta dalla Premier: il West Ham è fortemente interessato a lui e, nelle prossime ore, potrebbe tentare l’affondo definitivo. La Roma chiede 25 milioni ma potrebbe accontentarsi anche di qualcosina in meno, pur di liberarsi dell’ingaggio dell’attaccante inglese».