Abodi sulla Superlega: «L’assetto va rivisito. Il presupposto fondamentale è che…». Le parole del Ministro dello Sport

Il Ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha parlato a margine del Consiglio Nazionale del Coni. Queste le sue parole sulla Superlega, progetto su cui il Milan non si è ancora esposto.

PAROLE – «La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale».