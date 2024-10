Abete sulle seconde squadre: parole nette del presidente della FIGC. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Giancarlo Abete, intervistato dalle Cronache di Spogliatoio, ha annunciato una importante novità per quando riguarda Juve Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro e tutte le società che in futuro vorranno creare una seconda squadra. Da questa stagione infatti, come riportato dal presidente della LND, Lega Nazionale Dilettanti, potranno retrocedere in Serie D. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo dato la disponibilità per avere le seconde squadre anche in Serie D e nei dilettanti. Crediamo che debba esserci continuità sportiva nel bene e nel male. Se i risultati non arrivano, è giusto che sia contemplata la retrocessione dalla Serie C come accade in Spagna. Abbiamo rapporti organici con la Serie C e abbiamo dato apertura a garantire un naturale corso sportivo con promozioni e retrocessioni. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, occorre però armonizzare i regolamenti per tutelare tutte le società. Dalla Serie D sale una sola squadra a girone, c’è il rischio di rimanere ‘impantanati’ nei dilettanti. Il livello si è alzato, riuscire ad arrivare tra i professionisti è sempre più difficile. Ci sono squadre che hanno fatto la A e lottano per farlo. L’Italia è il Paese con più club professionistici al Mondo (97), quando ho iniziato io erano addirittura 144. In Inghilterra sono 92, mentre negli altri Paesi oscillano tra i 40 e 60. Dobbiamo garantire una competizione sostenibile. Il decreto 36 ha introdotto maggiore riconoscimento contrattuale al calcio dilettantistico. Adesso dobbiamo migliorarlo ed adattarlo sempre di più».