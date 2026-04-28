Connect with us

News

Abate sbarca in Serie A? Contatti fitti col Sassuolo per il post Grosso. Pronto un biennale

Published

1 ora ago

on

By

abate-milan-primavera

Abate, l’ex Milan può sbarcare finalmente in Serie A e raccogliere l’eredità di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo

Per Ignazio Abate il futuro professionale sembra tingersi di neroverde. Il tecnico classe 1986, dopo il biennio d’oro con la Primavera del Milan e l’attuale, brillante stagione alla guida della Juve Stabia (settima in Serie B e in piena corsa playoff), è balzato in cima alla lista dei desideri del Sassuolo. Nonostante il contratto con le “Vespe” scada nel 2027, la tentazione del grande salto in Serie A potrebbe portare a una separazione anticipata a fine stagione.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Abate e l’eredità di Grosso: i dettagli del biennale col Sassuolo

Secondo le indiscrezioni di SassuoloNews.net, la dirigenza emiliana avrebbe già individuato nell’ex terzino il profilo ideale per sostituire Fabio Grosso, finito nel mirino di Fiorentina e Bologna:

  • Il Progetto: Un primo incontro esplorativo tra le parti avrebbe già dato esito positivo, con la proposta di un contratto biennale.
  • Filosofia Verde: Il Sassuolo punta sulla capacità di Abate di valorizzare i giovani, dote ampiamente dimostrata nelle Final Four di Youth League.
  • Il Mercato: L’eventuale arrivo di Abate potrebbe riaprire le porte a talenti come Zeroli (già suo pupillo a Castellammare).

Il futuro di Abate sembra ormai segnato: la Serie A lo aspetta per consacrarlo definitivamente tra i grandi tecnici del panorama italiano.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×