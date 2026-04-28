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Abate sbarca in Serie A? Contatti fitti col Sassuolo per il post Grosso. Pronto un biennale
Abate, l’ex Milan può sbarcare finalmente in Serie A e raccogliere l’eredità di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo
Per Ignazio Abate il futuro professionale sembra tingersi di neroverde. Il tecnico classe 1986, dopo il biennio d’oro con la Primavera del Milan e l’attuale, brillante stagione alla guida della Juve Stabia (settima in Serie B e in piena corsa playoff), è balzato in cima alla lista dei desideri del Sassuolo. Nonostante il contratto con le “Vespe” scada nel 2027, la tentazione del grande salto in Serie A potrebbe portare a una separazione anticipata a fine stagione.
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Abate e l’eredità di Grosso: i dettagli del biennale col Sassuolo
Secondo le indiscrezioni di SassuoloNews.net, la dirigenza emiliana avrebbe già individuato nell’ex terzino il profilo ideale per sostituire Fabio Grosso, finito nel mirino di Fiorentina e Bologna:
- Il Progetto: Un primo incontro esplorativo tra le parti avrebbe già dato esito positivo, con la proposta di un contratto biennale.
- Filosofia Verde: Il Sassuolo punta sulla capacità di Abate di valorizzare i giovani, dote ampiamente dimostrata nelle Final Four di Youth League.
- Il Mercato: L’eventuale arrivo di Abate potrebbe riaprire le porte a talenti come Zeroli (già suo pupillo a Castellammare).
Il futuro di Abate sembra ormai segnato: la Serie A lo aspetta per consacrarlo definitivamente tra i grandi tecnici del panorama italiano.
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