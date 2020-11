22 novembre 2009: Seedorf segna il suo gol numero 100 con i club

Seedorf esattamente 11 anni fa realizzava il suo gol numero 100 con i club. Era un Milan-Cagliari finito 4-3

Clarence Seedorf, ex grande centrocampista del Milan di Carlo Ancelotti, ha ricordato oggi sul suo profilo Instagram, che esattamente 11 anni fa, segnava il suo gol numero 100 in carriera con le maglie dei club. La partita in questione era Milan-Cagliari finita 4-3. Seedorf segnò la rete del primo vantaggio rossonero dopo appena 5 minuti. Gli altri gol del Milan furono segnati da Marco Borriello, Alexandre Pato e Ronaldinho. Per i sardi segnarono Alessandro Matri, Andrea Lazzari e Nenè. Sulla panchina del Milan c’era Leonardo, mentre su quella del Cagliari sedeva Massimiliano Allegri.

Ecco il post dello stesso Seedorf:

https://www.instagram.com/p/CH49qY2qbMv/