22 dicembre 1969, Gianni Rivera è il primo Pallone d’Oro italiano – VIDEO

Il 22 dicembre del 1969 Gianni Rivera viene premiato con il Pallone d’Oro: è il primo italiano a ricevere l’ambito premio individuale

Rivera fu bandiera milanista per quasi un ventennio di carriera, dal 1960 al 1979, contribuendo a portare il Milan nell’Olimpo dei club più forti della storia. Un trequartista e un giocatore di fantasia cui spettava il compito chiave di mettere in azione i suoi compagni in attacco. Non a caso Michel Platini lo ha definito «uno dei più grandi assistmen della storia». Aveva il tocco leggero e preciso, grande visione di gioco ed un’intelligenza fuori dal comune. L’unico difetto che qualcuno gli ha fatto notare era di non correre tanto

Il Pallone d’Oro di Rivera – 1969

Il culmine di due stagioni perfette – o quasi – per i due giocatori. Rivera aveva ventisei anni quando fu riconosciuto miglior calciatore dell’anno solare. Fu il primo italiano a sollevare il trofeo dopo l’oriundo Omar Sivori nel 1961. Il rossonero raggiunse l’apice della sua carriera nel 1969 dopo aver disputato una Coppa dei Campioni da assoluto protagonista. Trascinò il Diavolo alla vittoria finale, dando il suo contributo anche nell’epico match contro l’Ajax del Santiago Bernabeu. In ottobre quel Milan invincibile salì sul tetto del mondo vincendo l’Intercontinentale. In quell’occasione, Rivera segnò nella finale di ritorno contro l’Estudiantes. Il 1969 non fu la sua miglior stagione in fase realizzativa, ma sicuramente quella della consacrazione definitiva come calciatore completo e pedina insostituibile dei rossoneri.