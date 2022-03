Trajkovski, giustiziere azzurro con un retroscena: «Il Milan mi ha cercato»

Trajkovski, giustiziere dell’Italia con la maglia della Macedonia del Nord, poteva essere del Milan. Il retroscena

Aleksandar Trajkovski è l’uomo del momento in casa Macedonia. Il suo gol al 92′ ha condannato l’Italia nel play-off per i Mondiali. Con un passato nel Palermo ed un futuro che poteva essere rossonero. Il retroscena raccontato nel 2020 a GianlucaDiMarzio.com.

«Con il Milan c’è stato qualcosa (nell’estate 2019, n.d.r.), ma non è stato abbastanza. Un po’ c’ho sperato, ma le cose non vanno come vogliamo, poi alla fine sono andato a Maiorca. Questo è il calcio, ci sono vari incastri.»