Zortea su Theo Hernandez: «Sicuramente un punto di riferimento: è un leader carismatico. Voglio essere così!»

Nadir Zortea, esterno offensivo del Cagliari, oggi ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera: il suo idolo è rossonero!

Il classe 99′ Nadir Zortea ha trovato la propria dimensione e con Davide Nicola sta rendendo su livelli altissimi! L’esterno del Cagliari ha parlato per l’edizione odierna di Sportsweek toccando diverse tematiche tra passato, presente e futuro. Le sue parole:

IDOLI – «Nel mio ruolo, Dani Alves e Cancelo sono stati modelli. Theo Hernandez è un punto di riferimento: mi piace come si allunga la palla in avanti per un certo numero di metri con un solo tocco. Poi è un leader carismatico. Non gli interessa risultare simpatico o antipatico: è se stesso e basta».

THEO ED IL CAMBIO DI RUOLO – «Sì, voglio essere così. Ci sto lavorandoQuando avrò superato il suo livello, non dovrò cercare unaltro idolo perché vorrà dire che avrò salito uno scalino. Già ora guardo Theo con un po’meno di soggezione rispetto a prima, e quando riuscirò a fare tutte le partite contro di lui a livello superiore al suo allora poi non ci sarà più bisogno di guardarlo. Un altro che ho studiato molto è stato Bale. Lui ha cambiato ruolo, da terzino a esterno d’attacco, un po’ come me. Cambiare significa evolversi, è una cosa che mi procura piacere. Se non c’è evoluzione, non c’è miglioramento, non alzi il tuo livello. All’inizio ho dovuto accettare di giocare più avanti. Non sapevo se sarei riuscito a farlo a un livello alto, e non volevo essere un mediocre. Ho dovuto imparare a giocare spalle alla porta e ad attaccare lo spazio con tempi diversi rispetto a prima. Però adesso misento a mio agio, tiro di più».