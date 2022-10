Zola esalta Giroud: le parole dell’ex attaccante del Chelsea

Gianfranco Zola ha esaltato le qualità di Olivier Giroud: l’attaccante francese si è reso protagonista di un grande avvio di stagione

Durante l’intervista a Sportweek, Gianfranco Zola ha parlato così di Olivier Giroud:

«Intelligenza e sapersi mettere al servizio della squadra. Ma è uno di quei centravanti amati dai compagni, trequartisti e seconde punte, perché è bravissimo nel metterli in condizione di giocare bene ed essere pericolosi. Non è protagonista e sa fare da spalla per gli altri. Hazard adorava giocare con lui proprio per la sua abilità nel fare la sponda. Molto bravo nel calciare, al volo e da fermo. Prima ancora è molto bravo nel procurarsi lo spazio per farlo».