Zoff: «I giocatori non cerchino alibi per la ripresa del campionato»

Dino Zoff, intervistato da Il Mattino, ha parlato della ripresa del campionato nei prossimi giorni dopo il lungo stop: «Basta con gli alibi, il caldo non può diventare una scusa. I giocatori sono abituati a giocare con ritmi alti, soprattutto per quelli delle nazionali è un falso problema perché sono abituati a giocare grandi tornei durante l’estate. Sento anche troppe polemiche come per gli allenamenti e per i diritti televisivi».