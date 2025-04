Condividi via email

Zoff commenta il caso scommesse: le dichiarazioni dell’ex portiere Campione del Mondo nel 1982. Segui le ultimissime

Dino Zoff, in una intervista al Messaggero, ha parlato del caso scommesse che è riemerso in questi giorni dalle intercettazioni effettuate sui dispositivi di Fagioli e dell’ex Milan, Tonali.. Di seguito le parole dell’ex portiere campione del mondo con l’Italia nel 1982 e della Juve.

I GIOVANI SONO SUPERFICIALI, MA NON VANNO CONDANNATI – «I giovani oggi sono molto superficiali ma io non me la sento mai di condannarli a priori, preferisco pensare a una rieducazione e ad un loro recupero».

SULLO SCANDALO SCOMMESSE: SERVONO REGOLE CHIARE – «Sì, forse è arrivato il momento di mettere delle regole chiare, di sospendere da ora in avanti l’attività azzurra per chi commette degli errori di questo genere. Perché di errori si tratta, è evidente».

L’INTERVISTA DI ZOFF