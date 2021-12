Ibrahimovic a Sky: «Contento per Pioli ma ora devo rinnovare io»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport nell’immediato post-partita della gara tra Genoa e Milan: le sue dichiarazioni

SULLA GARA: «Mi diverto tanto. Oggi era già deciso prima della partita quanto dovevo giocare e ho fatto il massimo che potevo. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane».

SULLE ULTIME DUE SCONFITTE: «Nelle ultime due partite abbiamo fatto errori che ci sono costati il risultato, non sono stati bravi gli avversari ma abbiamo sbagliato noi. Il campionato è ancora lungo, oggi abbiamo vinto e si ritorna in alto».

SUL RIPORTARE IL MILAN A QUESTI LIVELLI: «Sì immaginavo di riportare a questi livelli il Milan. Questa era la mia visione e la mia sfida quando ho firmato. Non bisogna mollare e pensare che sia possibile».

SUL RINNOVO DI PIOLI: «Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, rinnovo io. Sono contento per lui che lo merita, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Il rinnovo è meritato».

SUL SOGNO SCUDETTO DEI TIFOSI: «Sono felice per i tifosi, per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo adesso. Spero che possiamo ridare quella felicità ai tifosi ma finchè non vinci un trofeo non abbiamo fatto niente».