Zirkzee, ritorno di fiamma? il Milan non molla la presa, l’attaccante ha un desiderio preciso

Zirkzee, attaccante del Manchester United, vuole tornare in Italia durante la prossima estate: i rossoneri ripensano all’olandese

Il nome di Joshua Zirkzee si prepara a infiammare nuovamente il calciomercato italiano. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’attaccante olandese sta trovando pochissimo spazio al Manchester United e la sua volontà per il futuro è chiara: la priorità assoluta è il ritorno in Italia. Nonostante l’interesse di 2 o 3 club di Premier League che hanno già iniziato a sondare il terreno, il richiamo della Serie A resta fortissimo per l’ex gioiello del Bologna.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Zirkzee nei pensieri del Milan: la strategia di via Aldo Rossi

Il Milan osserva la situazione con estrema attenzione, confermandosi tra i club più interessati al talento classe 2001. Già nei pensieri della dirigenza rossonera da tempo, Zirkzee rappresenta il profilo ideale per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026/27.

La sua capacità di legare il gioco e la sua tecnica sopraffina potrebbero essere la chiave per risolvere l’equivoco tattico che ha attanagliato l’attacco rossonero negli ultimi mesi. Con il prezzo del cartellino in calo rispetto all’estate scorsa, il Milan si candida come destinazione preferita per rilanciare la carriera di Joshua.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

La quota MILAN-TORINO GOL SQUADRA 1 (il Milan segna almeno un gol) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.06 su LOTTOMATICA e GOLDBET.