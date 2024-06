Zirkzee Milan, Pedullà SPAVENTA: «Se non paga rischia. Occhio a queste COSE». Le dichiarazioni sull’obiettivo rossonero

Così Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X, sull’affare Zirkzee Milan.

PAROLE – «Zirkzee: il Milan dentro a un gioco al rialzo di Kia Joorabchian. Giovedì si era avvicinato alle commissioni, ma sulle montagne russe se non paga rischia. Occhio alle situazioni sottotraccia, la Premier ma anche la Juventus (fin qui sempre “apparentemente “ defilata per Zirkzee): Kia ha un gran rapporto con Giuntoli e gestisce Douglas Luiz. Quindi, il Milan paghi per chiudere i giochi e non tiri la corda. Altrimenti».