Zirkzee Milan, contatti serrati per l’attaccante: i rossoneri hanno QUESTO vantaggio rispetto alle altre pretendenti per l’olandese

Che Joshua Zirkzee sia il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco non è una novità. Rappresenta, però, una novità il fatto che in queste settimane la squadra che ha avuto maggiori contatti con il Bologna per l’attaccante olandese è proprio quella rossonera.

A riferirlo è Fabrizio Romano, che spiega come comunque servirà ancora un po’ di pazienza per trovare l’accordo. I rossoneri sono però la squadra che ha avuto più contatti rispetto alle altre pretendenti tra le quali la Juve, cercando di capire la fattibilità dell’operazione.