Zirkzee Milan, un solo ostacolo da superare. E questo aspetto può risultare decisivo. NOVITÀ

Zirkzee Milan, un solo ostacolo da superare per arrivare all’olandese. E questo aspetto può risultare decisivo. NOVITÀ

Il calciomercato Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte Joshua Zirkzee. A confermarlo è la Gazzetta dello Sport, che rivela come l’olandese sia il primissimo obiettivo in vista dell’estate.

Da superare c’è la concorrenza: più che la Juventus a fare paura sono i club di Premier League, l’Arsenal in particolare, che hanno grandi disponibilità economiche. Il Milan però è pronto a fare leva sulla volontà del ragazzo, che vorrebbe rimanere in Italia per evitare salti troppo bruschi.