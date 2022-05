Zhang: «Complimenti al Milan, noi aggiungiamo due trofei in bacheca». le parole del presidente dell’Inter

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha analizzato la stagione nerazzurra ai microfoni di Inter TV. Le sue parole.

BILANCIO – «È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei in bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo purtroppo non siamo riusciti a vincere lo scudetto ma abbiamo combattuto fino all’ultima giornata. Congratulazioni naturalmente al Milan e complimenti a tutti gli altri avversari in campionato. Siamo molto contenti di aver visto i nostri fan festeggiare, siamo molto contenti per noi e i nostri tifosi, nel complesso è stata una stagione storica che ricorderemo tutti».