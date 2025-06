Zenga torna ancora su PSG-Inter 5-0: «Sono ancora sotto shock, non sapevo davvero cosa dire se non…». Le ultimissime notizie

Intervistato al Milano Football Week Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha esplicato in questo modo i suoi pensieri sulla finale persa 5-0 dai nerazzurri.

PAROLE – «Io sono sotto shock per Psg-Inter. Non sapevo cosa dire quando ero in Tv a commentare la partita. Era evidente l’impotenza, non c’è davvero nessuna spiegazione. L’hai preparata, giocata e vissuta male probabilmente.».