Zenga: «Donnarumma sa di aver sbagliato, ma Spalletti non può cambiare l’Italia in cinque giorni». Le sue parole

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per parlare, tra le altre cose, anche dell’ex portiere del Milan Donnarumma. Le sue parole.

DONNARUMMA – «Gigio ha sbagliato. E il primo a saperlo è proprio lui. Perché se prendi gol sul tuo palo, su punizione, hai sempre qualcosa da rimproverarti. Di errore si tratta, condizionato però dalla balistica di un tiro molto preciso e molto veloce»

PAREGGIO – «Perché il calcio si è livellato molto. E certo, se entra in campo Gnonto, che nel Leeds non trova posto, qualche problemino ce l’abbiamo. Voglio dire che Spalletti non può cambiare l’Italia in cinque giorni. Per ora ha puntato sui più esperti. Poi farà il suo gruppo. Non dimentichiamo che in Macedonia mancavano Chiesa e Pellegrini. Non sono comprimari»