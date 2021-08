Zeman: «Non so quanto Ibra e Giroud giocheranno insieme»

Zdeněk Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato del campionato di Serie A in fase di avvio, soffermandosi anche sugli attaccanti del Milan

Zdeněk Zeman, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato di Serie A ormai alle porte. Il tecnico boemo si è soffermato anche sugli attaccanti del Milan, dubitando del fatto che Ibrahimović e Giroud giocheranno molto in coppia.

«Non so quanto giocheranno insieme. Il Milan parte da una base buone e da meccanismi di gioco collaudati, ma non credo riuscirà a ripetere l’inizio della seconda stagione quando è stato l’assoluta novità del campionato. Ora le sue caratteristiche sono note. Perderà l’effetto sorpresa, ha le potenzialità per competere».

