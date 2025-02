Zeman, condizioni critiche per il tecnico: colpito da un ictus, gli ultimi aggiornamenti

Condividi via email

Zeman, il tecnico 77enne è stato colpito da un ictus e si trova in terapia intensiva neurologica. Le ultime sulle sue condizioni

Brutte notizie per Zeman. L’allenatore boemo ex Foggia, Lazio, Roma e Cagliari è stato ricoverato stamattina a seguito di un ictus. Le sue condizioni l’avevano portato ad abbandonare la panchina del Pescara, e la situazione ad oggi è molto delicata.

Il tecnico, che in passato ha speso belle parole per il Milan di Pioli, si trova ora in terapia intensiva neurologica.