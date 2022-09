Zazzaroni: «Pobega in Nazionale? Ecco cosa penso»

Ivan Zazzaroni ha parlato della Nazionale di Roberto Mancini: il giornalista sorpreso dalla presenza di Pobega

Intervenuto a Sport Mediaset, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

«Mancini ha avuto quasi scelte obbligate in queste due partite contro Inghilterra e Ungheria date le tante assenze. Non mi aspettavo di vedere una Nazionale con Gnonto, Raspadori, Dimarco e Pobega, ma nelle difficoltà sappiamo fare bene. Ci sono le basi per ripartire? Serve una squadra motivata. A parte Donnarumma e Verratti non abbiamo valori tecnici assoluti per dire ‘questo è un titolarissimo’, perciò serve gente motivata come avviene nel Napoli quest’anno. Andiamo avanti con gente che ha voglia».