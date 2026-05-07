Zazzaroni sulla petizione contro Furlani: «Le provano tutte, nel frattempo l’Inter ottiene titoli e onori. Il Milan non è un’azienda»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la crescente protesta dei tifosi del Milan contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani, in seguito alla petizione che ha raccolto oltre 12.500 firme.

In un post su Instagram, Zazzaroni ha esaminato la situazione, evidenziando come i tifosi rossoneri siano passati dai cori contro il presidente Gerry Cardinale alla richiesta di dimissioni per l’ad, rivelando il malcontento crescente nei confronti della gestione del club.

LA PROTESTA DEI TIFOSI – «Oltre 12.500 firme contro Giorgio Furlani. I tifosi del Milan sono passati dai cori di protesta contro Gerry Cardinale alla petizione social per liberarsi dell’ad. Le provano tutte insomma. Nel frattempo l’Inter ottiene titoli e onori».

IL MILAN NON È UN’AZIENDA – «Il Milan non è semplicemente un’azienda, – ha ribadito il direttore del CorSport – non può essere un insieme di voci a bilancio. E nemmeno un vanity asset. È storia, prestigio, passione, competenza specifica. Risultati sportivi prim’ancora che economici. Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei».

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