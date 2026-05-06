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Furlani out, l’hashtag è primo in tendenza: i tifosi del Milan sono a dir poco scatenati
Furlani out, l’hashtag è primo in tendenza su X! I tifosi del Milan sono a dir poco scatenati contro l’amministratore delegato
Nelle ultime ore si è scaldato l’ambiente in casa Milan, i tifosi sono scatenati nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato della società rossonera.
Nella giornata di ieri l’account X del Milan è stato invaso da una serie di commenti con l’immagine di Furlani con scritto sopra “FUERA”, “Furlani out”. Sullo stesso social ovunque si legge l’hashtag Furlani out ed è partita anche una petizione per chiedere le dimissioni per l’amministratore delegato.
In questo senso la contestazione social sta riscuotendo un discreto successo, infatti l’hashtag “Furlani out” è primo in tendenza per quanto riguarda lo sport.