Zazzaroni svela: «Il Milan era sicuro al 100% di prendere Thuram, poi…». Le sue dichiarazioni a Tutti Convocati

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni ha parlato di Thuram, giocatore a lungo inseguito dal Milan e poi andato all’Inter. Le sue dichiarazioni.

ZAZZARONI – «Il Milan era sicuro al 100%, dichiarato, di prendere Thuram. E invece Thuram giocherà in nerazzurro. Nessuno è vergine tra queste 20 squadre. C’è qualcuno che telefona ai giornali, da me non trova sicuramente sponda»