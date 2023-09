Zazzaroni e i fischi a Donnarumma: «Significa che abbiamo perso il senso della realtà». L’analisi del giornalista

Ivan Zazzaroni è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare dell’Italia e dell’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Le sue parole.

ZAZZARONI – «Italia se fa l’Italia. Non si critica Donnarumma. Questi siamo. Non m’importa se la Nazionale non fa un gran calcio: ha un altro obbligo, un’altra missione, deve vincere per partecipare ed eventualmente provare a vincere ancora. E l’unico modo che conosce – e conosciamo – per farlo è “all’italiana”, che non significa esclusivamente difesa e contropiede: all’italiana vuol dire sacrificio, compattezza, solidità difensiva, certo, attenzione, carattere, e insomma mettersi innanzitutto sullo stesso piano dell’avversario L’aspetto più paradossale del nostro vivere la Nazionale è proprio il trattamento che viene riservato a Gigio Donnarumma, l’unico azzurro di qualità superiore, al di là della crescita verosimilmente interrottasi a Parigi: significa che abbiamo perso il senso della realtà. Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come pretendere di insegnare a un gatto ad abbaiare, diceva Byron Katie»