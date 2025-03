Zazzaroni ironizza sulla maglia indossata dal Milan contro la Lazio: lo ha detto davvero! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Zazzaroni a Pressing dopo Milan Lazio.

PAROLE – “Io ho visto il Portogallo in campo a San Siro… In un momento di grande difficoltà, sei fuori da tutto, i tifosi ti contestano e tu ti presenti con quella maglia, per me è un affronto e un’offesa ai tifosi che sono legati ai colori. Ognuno gioca per sè nel Milan. Giocare a San Siro non è facile, soprattutto in certi momenti“.