Zappa Milan, suggestione già finita? L’ultima indiscrezione è una sentenza sul futuro

Zappa Milan, la suggestione per i rossoneri potrebbe essere già finita: il Cagliari tratta il rinnovo del terzino destro

L’edizione odierna del quotidiano L’Unione Sarda ha riportato tutte le novità relative al possibile rinnovo del classe 99′ Gabriele Zappa. Ci sarebbero delle novità circa il contratto del difensore del Cagliari, il quale è in scadenza nel giugno del 2025, ovvero alla fine di questa stagione! Infatti sono stati registrati i primi contatti per imbastire la trattativa tra il suo agente ed il direttore sportivo dei rossoblù Nereo Bonato.

Sul piatto ci sarebbe un accordo triennale al fine di prolungare la bella storia d’amore tra il duttile giocatore monzese ed il club del presidente Tommaso Giulini. La situazione chiama in causa anche il calciomercato Milan visto che i rossoneri sono interessati al ragazzo come possibile colpo a parametro zero.