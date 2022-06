Zaniolo Milan: settimana prossima incontro tra agente e la Roma

Tra i giocatori in orbita Milan in ottica calciomercato c’è Zaniolo. Settimana prossima incontro tra la Roma e l’agente del giocatore

tra i giocatori in orbita Milan in ottica calciomercato c’è Zaniolo.

Secondo il Corriere di Roma, settimana prossima è in programma un incontro tra i dirigenti della Roma e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, per fare il punto della situazione e per capire se ci sono i presupposti per andare avanti insieme. Rossoneri e Juve alla finestra.