Zaniolo, la scelta dell’ex obiettivo del Milan per Aston Villa-Everton. Il giocatore, neo acquisto del club inglese, ha fatto questo

L’Aston Villa vince 4-0 con l’Everton e sugli spalti del Villa Park c’è uno spettatore speciale: Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto del club inglese.

Il giocatore ex Milan, a lungo cercato anche dalla Milan, non era tra i convocati di Emery per la sfida di questo pomeriggio, visto che si è unito al gruppo soltanto ieri.