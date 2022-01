Zanetti a Dazn: «Trattenuta Florenzi? Non mi attacco a questi episodi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Paolo Zanetti a Dazn nel post partita di Venezia-Milan.

PARTITA – «Sono gare difficile, poi partire con l’handicap diventa dura. Dobbiamo trovare una chiave, compromettiamo la partita subito e non abbiamo avuto la forza di metterla in piedi.»

EPISODIO FLORENZI – «Sono sensazioni dal campo, Henry aveva preso posizione e la maglia viene tirata. Sinceramente è dubbio, ma non mi attacco a questi episodi. Non abbiamo perso per questo, ma perchè abbiamo fatto errori individuali che hanno aperto la squadra ai loro campioni. Non siamo stati perfetti.»

SECONDO TEMPO – «Negli spogliatoi avevamo detto ben altro, abbiamo preso il secondo gol come il primo. Rimasti in 10 poi la gara è finita. Prendere gol così subito mi dà fastidio, in questi giorni avevamo rimarcato, però quando lo dico succede, evidentemente devo stare zitto.»

GARE DIFFICILI – «Quando pareggi con Juve e Roma questi punti tornano indietro. Da queste gare si può costruire la salvezza. Non è la mentalità che voglio, vogliamo vincere e non voglio parlare del Milan, noi non abbiamo fatto il 100% e non mi sta bene.»

CUISANCE – «Mi è piaciuto, non gioca da mesi e la sua condizione è precaria. Può solo migliorare, ha il futuro dalla sua parte.»